Borsa | Europa debole con focus su inflazione A Milano vola Mps

(Di lunedì 7 agosto 2023) Attesa per i nuovi dati ine negli Usa. Euro torna sotto 1,1 dollari. Prezzo del gas in rialzo

Borse europee deboli, mentre salgono i rendimenti dei titoli di Stato al traguardo di metà seduta, con i future Usa in rialzo. Pesa il calo registrato dalla produzione industriale in Germania in ...Dopo un 2022 difficile, l'indice MSCI Europe e' rimbalzato nella prima meta' del 2023. L'inflazione e i tassi d'interesse continuano a dominare la scena: l'allentamento delle pressioni ...Migliora il sentiment degli investitori in. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall' Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona , l'indice si è ...

Borsa: Europa debole, salgono i titoli di Stato, Milano -0,4% - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Si mantiene forte il dollaro a 0,91 euro, 142,4 yen e 0,786 sterline. Amplia il calo il greggio (Wti -0,9% a 82,08 dollari al barile) a differenza del gas (+4,3% a a 30,09 dollari al barile), dell'oro ...Amara sorpresa per una donna che ieri sera, intorno alle 22.00, non ha più trovato la borsa che aveva lasciato incustodita per una mezzoretta in un locale sui Lungarni. Il tempo di fare un ballo ...