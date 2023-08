Boom voli Capodichino | comitati scettici su promesse anti inquinamento di Manfredi | “Niente slogan”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSul viavai di aerei in piena città il sindacoammette l’urgenza del problema, e – in una lettera di 3 giorni fa al capogruppo comunale del Pd, Gennaro Acampora – promette di discuterne alla commissionerumore dello scalo di, dove siedono tutti i comuni interessati, oltre a Enac, Enav, al gestore Gesac, a Regione e ministero dell’Ambiente.e associazioni, da anni in trincea, restano però prudenti. E chiedono di passare dalle parole ai fatti. “Accogliamo con favore le dichiarazioni del sindaco, dettate dalla crescente pressione dei cittadini, tuttavia – affermano il comitato No Fly Zone e Assoutenti Campania Mobilità – riscontriamo che gli assessori Armato e Cosenza hanno posizioni diverse avendo dichiarato in passato ben altro”. ...

L'isola si aspettava ildi presenze, che in parte c'è stato. Disastro siciliano Il 16 luglio ... E il capoluogo etneo ha offerto il peggio del peggio di sé:dirottati nel resto dell'isola ......in arrivo a Bari nella giornata del bollino nero per gli spostamenti. Il primo fine settimana di agosto in Puglia parla chiaro: migliaia di arrivi ma nessun disagio pesante. A registrare il...Ciò significa che molti hotel,e traghetti potrebbero avere disponibilità a prezzi davvero convenienti. E così molte strutture turistiche, dopo ile i record dell'anno scorso si trovano ...

Boom voli Capodichino, comitati scettici su promesse anti ... anteprima24.it

Conta il boom del turismo a Napoli, certo ... Da alcuni mesi è in atto una sperimentazione di nuove rotte con i voli diretti a nord che non sorvolano più il centro della città, ma a detta dei comitati ...Per i taxi l’intervento è mirato ad aumentare l’offerta con più licenze e a contrastare il fenomeno del boom di prezzi che ha portato alla recente indagine dell’Antitrust sul comparto. Nella bozza del ...