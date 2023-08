(Di lunedì 7 agosto 2023) A sorpresa il governo tassa gli extraprofitti dellecome risposta al mancato adeguamento dei tassi d'interesse sui conti correnti degli italiani. Né Giorgetti né Meloni ci mettono la faccia, tocca aspiegare la misura: le entrate andranno al taglio delle tasse efamiglie in difficoltà coi mutui. Urso si piega ai tassisti: niente doppie licenze, ma a loro non basta e minacciano scioperi

'Babbo vieni a prendermi in discoteca stanotte Ma non puoi ubriacarti come tutti gli altri'. È solo uno dei tanti post ironici sui social dopo la sperimentazione lanciata dadei taxi gratis per chi è positivo all'alcol test fuori dalle discoteche . 'Guida poco che devi bere' è il commento di un altro utente mentre il ministero delle Infrastrutture ha iniziato la ...Il ranking dei top 15 non vede tuttavia cambiamenti, con, Meloni , Conte e Zaia nelle prima quattro posizioni. Tuttavia, segnala Primaonline, se i primi tre mantengono le posizioni, pur un ...... raccoltaper il Btp Valore: collocato 18,19 miliardi di titoli "Si tratta del risultato più ... Maltempo,: troppi no fanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ministro ...

Boom!!! Salvini: portiamo via alle banche alcuni miliardi L'HuffPost

roma, ore 6 del mattino. ubriachi in attesa di un taxi all’uscita della discoteca terminy station. #taxi #taxigratis pic.twitter.com/rxKyrPDn2c ...La classifica Primaonline stila le interazioni di luglio. Salvini, Meloni e Conte sul podio ma con un calo. Exploit del presidente veneto anche per il ...