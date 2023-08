Bonus bici e tandem | tanti soldi per il nuovo aiuto del Governo | Come si chiede

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilapre a unper l’acquisto disotto forma di detrazione fiscale.poter ottenere l’e in che modo ilè utilizzabile. L’agevolazione per l’acquisto diclette speciali (elettriche a pedalata assistita) può essere riconosciuta per categorie specifiche di contribuenti. Si parla anche di, cioè di bicliclette con doppio sellino, per permettere a due persone di viaggiare insieme e contribuire in egual misura alla conduzione del mezzo (dividendosi la fatica della pedalata).ottenere il...