Bombe d' acqua e bollino nero | ma sono partito per le ferie | clamoroso | come va a finire

(Di lunedì 7 agosto 2023) Incurante delle catastrofiche previsioni riportate da quotidiani e tv, incosciente per la mia incolumità e della famiglia, venerdì 4 agosto, ovvero il giorno annunciatoun antipasto del Giudizio Universale, l'ho trascorso per buona parte in viaggio, partenza da Rovereto dove ero andato a visitare le belle mostre del Mart e arrivo in Versilia, dove passo le vacanze estive. Ho dunque attraversato Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia e Toscana, ovvero le regioni più a rischio di calamità naturale in questo tragico 2023. Attendevo di incontrared', le nuove celle che se ho capito benetemporaloni concentrati, disboscamenti, alluvioni e poi, finito tutto, ripiombare nel consueto caldo africano. È andata diversamente, invece: qualche goccia di pioggia qua e là, una piacevole frescura per tutto il viaggio ...

Infatti, secondo i dati emersi, sarebbero più di 32 gli eventi estremi al giorno lungo la Penisola, tra grandinate, trombe d'aria,d', ondate di calore e tempeste di vento, in aumento del +...Tempeste di vento, trombe daria, grandinate edacqua (senza comunque dimenticare le ondate di ... devastati dai chicchi di ghiaccio grandi anche come palline da tennis o finiti sott', il ...... potevano assai più facilmente sganciare tonnellate di esplosivo su Londra o su Berlino, o... per l'e per il cibo. In un mondo in così grande e rapido cambiamento, in cui gli stati che oggi ...

Grandine, bombe d'acqua e raffiche di vento: l'estate terribile della Puglia. L'allarme Coldiretti: «Produzioni devastate» Corriere della Sera

Il primo "fungo atomico” della Storia, dopo il lancio della bomba atomica su Hiroshima ... «Stavo bevendo un bicchiere d'acqua, quando ho sentito un terribile scoppio. Ho chiuso gli occhi e li ho ...Giorgio Fantuzzi, agricoltore e viticoltore, conduce un'azienda agricola di 102 anni, fondata nel 1921 da suo nonno. Oltre all'agricoltura e alla viticoltura, Giorgio si diletta nella scrittura di bar ...