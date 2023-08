Bolognamania | Motta si sfoga e chiede di più

La parola d'ordine per Thiagoè 'Crescita' ma questo deve valere per tutti, solo così i rossoblù potranno imporsi in questa stagione e migliorare il piazzamento in classifica dello scorso anno. ...Ma cosa aspettarsi dal tecnico rossoblù in questa stagione Facendo un'analisi del suo operato sotto le Due Torri , Thiagoha portato freschezza e buon gioco, oltre a far tornare il Bologna ...La parola d'ordine per Thiagoè 'Crescita' ma questo deve valere per tutti, solo così i rossoblù potranno imporsi in questa stagione e migliorare il piazzamento in classifica dello scorso anno. ...

Bolognamania: col numero 10… Marko Arnautovic! | Serie A Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Il suo nome circola già da un po’ di tempo ma ora l’operazione si è fatta più concreta, a patto che il giocatore venga incontro al tetto ingaggi imposto dal Bologna: ...