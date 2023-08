(Di lunedì 7 agosto 2023) Pagamento dellesospeso per i territori colpiti dagli eventi alluvionali di maggio. Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha prorogatoal 31il periodo di sospensione dei termini di pagamento die degli avvisi didi luce, gas, acqua e rifiuti. L’intervento, a tutela degli utenti danneggiati dalle alluvioni di maggio, è stato annunciato dalla stessa Autorità che ha emanato una delibera riguardante i soggetti titolari di utenze e forniture dei Comuni coinvolti dagli eventi, che si trovano nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, oltre che nella provincia di Pesaro-Urbino e di Firenze. La sospensione delleper l’alluvione di maggio: cosa fare La nuova sospensione ...

...utilizzare i fondi come il React - Eu a sostegno delle PMI e professionisti contro il caro,...delle PMI della Regione presa in considerazione utilizza regolarmente almeno un'app per, ...Nella seduta del 3 agosto (per chi volesse vederla https://ravenna.consiglicloud.it/ ) il consiglio comunale ha approvato la mozione "Richiesta di annullamento deidie avvisi di pagamento delle utenze luce, gas e acqua a favore dei cittadini e delle imprese alluvionate del Comune di Ravenna" (documento al link allegato), presentata da ...... rete luce, gas e rifiuti (ARERA e ATERSIR) e il Commissario alla Ricostruzione nell'intervenire con urgenza per annullare per il periodo compreso tra 1 maggio e 31 agosto 2023 idelle ...

Bollette, pagamenti sospesi fino al 31 ottobre: ecco per chi LA NOTIZIA

Arera, a tutela degli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso maggio, ha prorogato fino al 31 ottobre il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e ...Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Arera, a tutela degli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso maggio, proroga fino al ...