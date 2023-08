Boccaleone | il nuovo parcheggio quasi pronto | oltre 70 posti auto nel cuore del quartiere

(Di lunedì 7 agosto 2023) BERGAMO. Ha ormai preso forma la nuova area di sosta in via Rosa che sarà inaugurata entro metà settembre. Per il Comune un investimento da 800mila euro che prevede anche l’ampliamento dei marciapiedi.

Aperto questa mattina (lunedì 7 agosto) il cantiere per ilparcheggio dia Bergamo . Sul lato destro di via Rosa è infatti iniziato l'allargamento del marciapiede, sul quale affacciano la maggior parte delle attività commerciali. Entro metà ...In PRIMA ASSOLUTA nella Sala della Musica (via19) va in scena "Simbiosi", incontro tra ...gli spettacoli più attesi il 21 ottobre " in ANTEPRIMA MONDIALE e PRIMA NAZIONALE " c'è il...Aperto questa mattina (lunedì 7 agosto) il cantiere per ilparcheggio dia Bergamo . Sul lato destro di via Rosa è infatti iniziato l'allargamento del marciapiede, sul quale affacciano la maggior parte delle attività commerciali. Entro metà ...

Boccaleone, il nuovo parcheggio (quasi) pronto: oltre 70 posti auto ... L'Eco di Bergamo

BERGAMO. Ha ormai preso forma la nuova area di sosta in via Rosa che sarà inaugurata entro metà settembre. Per il Comune un investimento da 800mila euro che prevede anche l’ampliamento dei marciapiedi ...Aperto 24 ore su 24 e non a pagamento, metterà a disposizione una novantina di nuovi posti liberi così suddivisi: 70 per le auto più 6 per disabili, 2 per ricariche elettriche e 14 per cicli e motocic ...