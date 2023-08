Blackout di energia elettrica da due giorni | Disagi a Spoltore per un guasto

L'incremento costante della produzione disolare in Europa meridionale è stato fondamentale per evitaree carenze di elettricità durante le ondate di caldo estremo che stanno attraversando il vecchio continente quest'estate. ...SPOLTORE - Disagi in diverse zone di Spoltore (Pescara) per la mancanza dielettrica a causa di un guasto. Il primoc'è stato sabato sera, dalle 22.20, contestualmente a quello che ha interessato, per circa venti minuti, anche Pescara e Francavilla al Mare ( ...L'evento, descritto come un "bolide", ha subito sollevato interrogativi riguardo a possibili connessioni con l'improvvisa interruzione dell'elettrica che ha colpito l'area metropolitana di ...

Caldo estremo, l'energia solare sta salvando l'Europa dai blackout WIRED Italia

Cronaca Pescara - 07/08/2023 17:34 - Diverse zone di Spoltore, nel territorio di Pescara, sono rimaste al buio a causa di un persistente guasto elettrico che perdura da due giorni.La crescita del fotovoltaico si è dimostrata doppiamente strategica per contrastare la crisi climatica, riducendo le emissioni nocive e aumentando la produzione energetica nei momenti di picco della d ...