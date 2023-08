(Di lunedì 7 agosto 2023) Treviglio. Una mattinata molto speciale quella di venerdì (4 agosto) per i bambini del “Quadri Camp”,organizzato alla piscina comunale di Treviglio. Il commissario capo Claudio Cortesi e l’agente Alberto Mastromattei hanno portato con sé, l’agente a quattro zampe della Polizia Locale, che sin da subito ha riscosso molto successo tra i piccoli. Dopo tante risate e domande curiose, i bambini hanno stupito gli agenti con un regalo per la star dell’incontro, sfoderando un’enorme busta piena di disegni raffiguranti– al lavoro e durante vari momenti di vita quotidiana – che troveranno posto all’interno del Comando di Piazza Insurrezione. “È stato un enorme piacere ospitare la Polizia Locale della città di Treviglio e la loro super collaboratricenel nostro ...

Per Lunedì, Baby Dance di Fortunello e Marbella. Piazza Baden Powell SAN LORENZO AL MARE 18.gratuita di yoga con le insegnanti Alice e Daniela. Largo Scofferi (lunedì e martedì) 21.30 .di ping pong per idell'Almerini Le lezioni "gratuite" si sono svolte per tutto il mese di Luglio presso la "Villa Almerini" di Corso Cavallotti a Sanremo con una trentina di piccoli "...L'inizio è previsto alle ore 17.00, per protrarsi fino alle ore 19.00 e lasarà tenuta da ... L'attività, completamente gratuita, è rivolta alle famiglie coned è organizzata in ...

Bimbi a lezione dal cane poliziotto: Athena sale in cattedra al centro estivo BergamoNews.it

Un ampio giardino con orto, una palestra, una grande mensa e tante coloratissime aule attrezzate per formare gli adulti del futuro. Nel cuore del Vomero, in via Luigia Sanfelice, nasce il primo Baby..Ormai è un evento che nessuno vuole perdere. Vinalia, la più vivace rassegna enogastronomica continua a registrare tantissimi visitatori. Un’iniziativa, quella promossa dal Circolo Viticoltori e organ ...