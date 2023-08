Bimba scomparsa a Firenze | la mamma di Kata | “Sento che è viva | ho alcuni sospetti”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 7 agosto 2023) “Sono una madre, certe cose le: lei è, lo so, me lo dice il cuore. Non faccio altro che pensare alla miada quando mi sveglio a quando mi addormento. Chi l’ha rapita? Ho dei, forse si tratta di una ritorsione, ma non contro di me né contro suo padre”, sono le parole di Katherine Alvarez Vasquez, la 25ennedi Mialeya, la piccola di 5 annidallo scorso 10 giugno dall’Astor di, un ex albergo abbandonato occupato, riportate dal Corriere della Sera.