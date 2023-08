Bestemmiatore | bocciato due volte E quella truffa | Gigi Buffon linciato dal Fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) L'elezione a capo delegazione della Nazionale di Gianluigi, al posto del compianto Gianluca Vialli recentemente scomparso, non è andata giù a molti. Nonostante sia stato un leader dell'ultima Italia campione del mondo e sia riconosciuto nel mondo come il portiere, forse, più forte di sempre c'è chi fa leva su altri aspetti per criticare questa scelta della FIGC. Tra questi, Paolo Ziliani, giornalista delQuotidiano, da sempre molto attento alle questioni etiche e legali legate al calcio. Ziliani traccia sette punti che non rendonoun candidato, secondo lui, adatto al ruolo. Il primo è la scuola,è statoduea ragioneria e, dopo il liceo, per iscriversi a giurisprudenza all'Università di Parma falsificò il diploma. Fu denunciato per ...