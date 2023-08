Berrettini sfida Barrère | quote e pronostico del 1° turno a Toronto

Tra l'altro, sesupererà il francese Barrere al primo turno, troverà proprio Jannik al ... Musetti è invece nella parte bassa del tabellone eil giapponese Nishioka. Arnaldi, infine, ...IL PRONOSTICO:VINCE 2 - 0 L'italiano parte da favorito sul francese. Sebbene tra i due non ci sia nessun precedente a cui far riferimento, i principali siti di scommesse hanno le idee ...A seguire, come secondo match sul centrale, ci sarà il debutto ufficiale di Matteo, che ... Tra gli altri match interessanti latra il kazako Bublik e il polacco Hubert Hurkacz, oltre ...

Tennis, Berrettini sfida Barrere a Toronto: nel mirino il primo derby con Sinner la Repubblica

La stagione americana sul cemento, una delle più iconiche del circuito Atp, inizia dal Masters 1000 di Toronto, dove Matteo Berrettini affronterà Gregoire Barrere al primo turno. Dopo essersi messo ...Per l'Italia aprirà Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16 del tabellone, contro il giapponese Yoshihito Nishioka sul Grandstand a partire dalle ore 17 italiane. A seguire, come secondo match sul ...