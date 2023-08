Bergamo | l’imprenditore agricolo finito schiacciato da 25 mila forme di formaggio Grana Padano

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un imprenditoredi 75 anni è rimastoda 25dicadute nel capannone di un caseificio a Romano di Lombardia in provincia di. Ledisono crollate a causa del cedimento delle scaffalature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco die dei distaccamenti di Romano di Lombardia, Treviglio e Dalmine. Sul posto ci sono anche i carabinieri e gli uomini del 118. Le ricerche dell’uomo sono in corso. I soccorritori stanno rimuovendo ledi. Le speranze di trovarlo vivo sono tuttavia pressoché nulle per il quantitativo e il peso dei formaggi Restano da capire le cause del cedimento degli scaffali. Forse ...