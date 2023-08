Benedetto Roberto Ingoglia interviene alla Camera dei Deputati

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’imprenditore siciliano tra gli oratori della presentazione del volume “Salvator Mundi: Proposte e Riflessioni per Nuovi Equilibri di Pace” Roma, 7 Agosto 2023. Lo scorso 11 luglio, presso la Sala Regina delladei, si è tenuta una significativa presentazione del volume intitolato “Salvator Mundi: Proposte e Riflessioni per Nuovi Equilibri di Pace”. L’evento è stato organizzato da Katia La Rosa, giornalista professionista, Presidente di ITDIFESA, nonché autrice e fondatrice dell’intero progetto integrato, in collaborazione con alte Istituzioni civili e militari. La cerimonia, condotta dallo scrittore Carlo A. Martigli, ha visto la partecipazione di illustri personalità, che sono intervenute condividendo le proprie riflessioni sul tema della pace e della solidarietà, argomenti attuali più che mai. Tra queste, spiccano l’On. Giorgio ...