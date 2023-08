“Belve” | Francesca Fagnani conferma il primo grande ospite | Stefano De Martino

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 agosto 2023) Uno dei programmi più apprezzati sul fronte Rai è di certo, tra le rivelazioni di questi anni.è stata in grado di condurre un’intervista più interessante dell’altra, ritrovandosi costantemente sulle pagine delle edizioni web dei giornali. Il suo stile è molto amato dal pubblico, dal momento che trasmette onestà. È pronta a improvvisare e spesso è chiamata a farlo dal tipo di ospiti che si ritrova davanti. Basti pensare al faccia a faccia con Ornella Vanoni. Dalle parole sofferte sul passato di Claudio Amendola a quelle a tema amoroso di Claudia Pandolfi, soltanto per citarne un paio. Tutto pronto al suo ritorno ed è stato anche annunciato il. Per la gioia dei telespettatori, seduto in studio ci saràDe ...