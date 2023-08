Bella Hadid racconta per immagini la malattia di Lyme di cui soffre | Adesso finalmente sto bene

Fotogallery -: 'Sono guarita' Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery -: 'Sono guarita' Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery - Jovanotti comincia la fisioterapia e Morandi lo va a ...La modella ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute con un lungo post su Instagram. La 26enne si sottoposta ad un intenso ciclo di cure per la malattia di Lyme, di cui soffre dal ..." Per la prima volta mi sento me stessa. Sono grata alla vita" . Sono parole di speranza e felicità quelle cheha scritto su Instagram per annunciare ai suoi fan di essere guarita dal morbo di Lyme dopo quindici anni di sofferenze e cure. La top model statunitense ha affidato al web un lungo e ...

Bella Hadid guarita dalla malattia di Lyme: Sono finalmente in salute, tornerò quando sarò pronta Fanpage.it

«La piccola me che ha sofferto sarebbe orgogliosa della me cresciuta per non essersi arresa». Così la supermodella 26enne si è aperta sui social raccontando i 10 anni difficili di lotta contro la sind ...Bella conclude dicendosi grata di quanto ha vissuto: "Ho così tanta gratitudine e prospettive sulla vita, questi oltre 100 giorni di Lyme, malattia cronica, trattamento delle co-infezioni, quasi 15 ...