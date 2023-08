Bella Hadid ha la malattia di Lyme | non è l’unica della famiglia «È iniziato tutto nel 2012»

(Di lunedì 7 agosto 2023) In una recente dichiarazione sui social, la ventottenne Gigiha condiviso una notizia toccante riguardante sua sorellache ha affrontato un lungo e impegnativo percorso di cure per ladi. Questo disturbo di origine batterica, diagnosticato nel, ha segnato profondamente la vitamo. Tuttavia, ora, attraverso un messaggio sincero...

Negli ultimi tempiha sospeso gli impegni di lavoro per curarsi dalla malattia d'origine batterica che l'aveva colpita nel 2012. E dalla scorsa primavera, dopo la fine della sua relazione con l'art director ...Fotogallery -: 'Sono guarita' Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery -: 'Sono guarita' Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery - Jovanotti comincia la fisioterapia e Morandi lo va a ...e la malattia di Lyme: "Dopo 10 anni di cure e sofferenza invisibile, finalmente sto bene" La modella si apre sui social e racconta il suo percorso e la sua lotta contro la malattia: "La ...

Bella Hadid guarita dalla malattia di Lyme: Sono finalmente in salute, tornerò quando sarò pronta Fanpage.it

Per la prima volta Bella Hadid ha voluto raccontare i dettagli degli ultimi 15 anni in cui ha convissuto con la malattia di Lyme.La supermodella Bella Hadid non ha mai nascosto i problemi di salute che la affliggono da anni, ma in queste ore la 26enne, al termine di lunghe e dolorose cure, è stata ancora più onesta del solito e ...