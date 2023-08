Belen Rodriguez e Stefano De Martino | Una Storia di Ritorni? Gli Indizi e le Mediazioni di Maria De Filippi

Ma anche della sua vita privata, visti i recenti sviluppi relativi al suo matrimonio con la showgirl argentina. Se fino a settembre si susseguiranno voci e rumors di una rottura tra i ...Cosa è successo davvero tra Stefano De Martino eMolti misteri, ma una sola certezza granitica: la coppia non c'è più. A confermarlo è anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che di recente ha raccontato di aver parlato ...Dalla Ferragni a: ecco cosa si iniettano in vena i ...

Belen Rodriguez tra relax e balli ad Albarella, Stefano De Martino coccola il cane TGCOM

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo delle vacanze molto insolite per loro, ma i due sono entusiasti. I due hanno scelto di trascorrere qualche giorno in giro per ...Stefano De Martino è a Roma ma sui social pubblica stories al mare. Sono scatti dei giorni scorsi E’ da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano che Stefano De Martino qualche ora fa era sul tren ...