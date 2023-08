Belen e Stefano torneranno insieme? Il retroscena su Maria De Filippi

Leggi su tvzap

(Di lunedì 7 agosto 2023) Personaggi Tv. La storia d’amore traDe Martino sembra essere giunta al capolinea. C’è chi dice che la crisi sia iniziata già tempo fa. In molti hanno notato che un mese fa le cose tra i due sono decisamente cambiate. Entrambi hanno smesso di portare la fede al dito innanzitutto. Poi hanno iniziato le voci sui tradimenti, da parte di entrambi. Sebbene queste siano tutte indiscrezioni mai confermate dai diretti interessati, sembra che tra i due sia veramente finita. C’è però chi è convinto che in un modo o nell’altro i due. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Michelle Hunziker, l’annuncio al settimo cielo: come sta trascorrendo le sue vacanze Leggi anche: Ilary Blasi e Bastian Muller, è mistero sulla loro relazione: cosa sta succedendoe ...