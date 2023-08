Bebè in arrivo? Ecco i modi più originali e divertenti per annunciare il lieto evento a parenti ed amici

Leggi su iodonna

(Di lunedì 7 agosto 2023) Le due lineette sul test, l’emozione di una nuova vita che sta per iniziare e naturalmente il desiderio dila gravidanza a. Qual è il momento giusto per condividere la notizia? In genere, il consiglio è quello di aspettare fino alla fine del primo trimestre che, come è noto, rappresenta il momento più delicato. Si tratta però di una scelta assolutamente personale e non sempre condivisa: per cui, se i futuri genitori se la sentono, possono comunicare ilanche prima, magari aglipiù stretti. Come annunciarlo?qualche frase originale! Gravidanza: 9 frasi ...