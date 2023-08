Batterie - Aiuti pubblici per la gigafactory francese della ProLogium

(Di lunedì 7 agosto 2023) La Commissione europea ha autorizzato la Francia a erogare 1,5 miliardi di euro dia favore del progettotaiwaneseper la costruzione di una fabbrica dia Dunkerque. L'iniziativa mobilita investimenti totali per 5,2 miliardi di euro e prevede la realizzazione di unada 48 GWh. I numeri del progetto. Laha intenzione di avviare la fase di consultazioni pubbliche a settembre, per poi procedere con l'inizio dei lavori di costruzione nella seconda metà del 2024. Le attività industriali partiranno entro la fine del 2026 e garantiranno 3.000 posti di lavoro diretti e 12.000 nell'indotto. Il progetto, che prevede anche la realizzazione di un centro di ricerca e sviluppo, è sostenuto dal governo ...

La Commissione europea ha autorizzato la Francia a erogare 1,5 miliardi di euro di aiuti pubblici a favore del progetto della taiwanese ProLogium per la costruzione di una fabbrica di batterie a Dunkerque. L'iniziativa mobilita investimenti totali per 5,2 miliardi di euro e prevede

