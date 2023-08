Baronissi | trasporto scolastico | pubblicato l’avviso

Leggi su zon

(Di lunedì 7 agosto 2023) E’ statoper aderire al servizio diper l’anno 2023/24. Possono richiederlo gli alunni che abbiano residenza nel Comune dio che, pur non avendo la residenza, frequentino una scuola del territorio. In tale ipotesi l’utilizzo dello scuolabus, in caso di capienza, è consentito da una fermata prevista dal percorso stabilito. Sarà data priorità ai residenti e a coloro che abitano a più di 700 metri di distanza dalla scuola di riferimento (intesa come quella più vicino a casa). Nel caso in cui il numero delle istanze pervenute risulti superiore alle possibilità organizzative del servizio, si darà priorità agli alunni con residenza più distante dalla scuola. E’ previsto un ticket mensile di 30 euro per il primo figlio, di 45 euro per due figli e di 55 ...