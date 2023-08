(Di lunedì 7 agosto 2023) Da mesi ormai è-mania: il film di successo che ha come protagonista la bambola più famosa del mondo sta facendo volare i servizi nell’ambito del beauty ispirati all'. Dalle unghie, ai capelli…si registrano ovunque esplosioni di rosa e trasformazioni biondo platino. In che direzione stanno virando i canoni di? Google Trends avrebbe registrato un aumento del 323% di ricerche legate al termineda luglio 2022 a luglio 2023, ma come si traduce tutto questo nella quotidianità?è lacelebrity che tutte vogliono diventare con il ricorso alla chirurgia e medicina estetica? Ne abbiamo parlato con il professor Sergio Noviello, medico e, direttore generale di Sergio Noviello Cosmetic Surgery & BAT ...

... in Francia e nel nostro Paese, la serie Ufo Robot Goldrake arriverà nella suaveste anche in ... la sua storia Arriva il film di: ecco tutto quello che c'è da sapere La corsa all'oro dell'...Le variee Ken esistono in una dimensione separata dove la vita è idilliaca e i problemi del ... Negli anni '40, insieme al designer industriale Harold Matson, crearono unaattività di ...... e non vediamo l'ora di vedere fino a che puntosarà in grado di spingersi". Dunque, se da ...proprio potere contrattuale nei confronti della Warner al fine di un loro coinvolgimento in una...

Barbie, nuova icona di bellezza (non dal chirurgo estetico) Panorama

Da mesi ormai è Barbie-mania: il film di successo che ha come protagonista la bambola più famosa del mondo sta facendo volare i servizi nell’ambito del beauty ispirati all'icona. Dalle unghie, ai ...Ambizioni diverse, stili di vita nuovi. Ma le conseguenze rischiano di pesare sull’economia di tutto il mondo: da Barbie alla Nike, la nuova era rischia di fare esplodere i prezzi a livello ...