Barbie ha superato un miliardo di dollari al botteghino

Chesia il film dell'estate e dell'anno non ci sono dubbi. Ora a confermarlo ci sono anche i numeri: il film, in appena 17 giorni, hail miliardo di dollari di incasso al botteghino. Un ...Margot Robbie lo aveva previsto sin dall'inizio., il fenomeno cinematografico dell'estate 2023 - ha ufficialmenteil miliardo di incasso al box office mondiale .il miliardo al box office mondiale Sin dal primo incontro con la major Warner Bros., Margot Robbie - produttrice del film e sua straordinaria protagonista - ha creduto nelle ...AGI - Il film '' ha raggiunto equota un miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo. Lo riporta la Cnn che cita fonti ufficiali della Warner Bros. Il dato di 1,03 miliardi di dollari è un record, ...

