Barbie è il primo film diretto da una donna a raggiungere 1 miliardo al botteghino

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sono giorni felici questi per Greta Gerwig, la Warner Bros, Mattel e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione deldi. Non solo ilsta ricevendo recensioni super positive da parte della critica e del pubblico, ma ha anche appena vinto il suo terzo weekend consecutivo ale ha ufficialmente raggiunto ildi dollari in tutto il mondo. Oggi è anche la prima volta che unesclusivamente da unaraggiunge questo traguardo mondiale. In onore del raggiungimento deldi dollari, l’account Instagram ufficiale delha condiviso un nuovo video celebrativo.è un record dopo l’altro: 1al ...

Barbie continua a macinare record in tutto il mondo e anche in Italia dove è il miglior risultato al box office italiano del 2023 e si avvia a superare Spider-Man: No Way Home che è il secondo ...Pictures Non solo, Barbie è il secondo film di maggior incasso del 2023 - superato solo da Super Mario Bros. - e fa di Greta Gerwing la prima regista donna ad aver incassato un miliardo di dollari ...