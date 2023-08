Barbie da record | l’incasso del film supera il miliardo di dollari 

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il successo era già preannunciato ma un talenon era forse immaginabile. La bambola più famosa del mondo ha conquistato a sorpresa anche il cinema lasciando un’impronta indelebile nella sua storia. Con il, la regista Greta Gerwig diventa infatti la prima donna a girare una pellicola in grado dire ildi dollari di incasso, piazzandosi a L'articolo proviene da Il Difforme.

...ulteriorealla pellicola di Warner Bros. Ma, tornando al regalo di compleanno di Greta Gerwig , la regista si è vista invadere l'appartamento diversi performers nelle vesti di Ken e, ...per. La pellicola di Greta Gerwig ha ufficialmente superato la mostruosa cifra di un miliardo di dollari di incasso globale in soli diciassette giorni. La peculiarità È la prima volta ...... ha festeggiato i suoi quarant'anni al ritmo delle canzoni della pellicola dei. Nel giorno ... Il mittente Il protagonista maschile di: Ryan Gosling . Il video social col flash mob per ...

Cinema, Barbie da record: superato un miliardo di dollari nel mondo | E' la prima volta per una regista donna TGCOM

Persino Google ha deciso di omaggiare Barbie con un’animazione speciale. Digitando infatti il titolo del film sulla barra del motore di ricerca, l’intera schermata si colora di rosa prima di lasciare ...Barbie ha ufficialmente incassato al botteghino un miliardo di dollari a livello mondiale. E’ un record, scrive Variety. Per la Warner Bros Pictures, si tratta del film che ha impiegato meno tempo – 1 ...