Barbara D’Urso beccata così | al suo fianco il suo primo grande amore

Arriva il promo ufficiale della nuova edizione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino Dopo quindici edizioni condotte da, il talk show pomeridiano delle rete ammiraglia di Cologno ...Dopo 15 anni di, Canale 5 cancella il recente passato grazie a Myrta Merlino , sbarcata da La7 a Pomeriggio Cinque con un primo spot che ne ufficializza il ritorno a settembre. E Barbarella In vacanza,...La conduttrice 72enne attacca Alfonso: per lei la linea anti - trash di Mediaset non muta se rimane lui La presentatrice parla anche della 'cacciata' diAlda'Eusanio non ha dubbi: la linea anti - trash adottata da Mediaset non muta se Alfonso Signorini rimane al timone del reality di punta di Canale 5. La conduttrice 72enne attacca il ...

Barbara D'Urso gela la sua amica: "Uè, bella..." Liberoquotidiano.it