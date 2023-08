Banda Ultra Larga | come impatta sulla ricchezza del Centro Italia

(Di lunedì 7 agosto 2023): quale impattodel? Nelle aree delraggiunte da internet a, il benessere economico dei cittadini cresce fino al 18,8% in più rispetto ai territori non connessi. Queste evidenze emergono dallo studio commissionato da EOLO, Società Benefit e B Corp leader nella fornitura di connessione tramite FWA, a Community Research&Analysis. Il tutto sotto la direzione del Prof. Marini dell’Università degli Studi di Padova. Esiste, dunque, un legame positivo tra la presenza di EOLO e la crescita del reddito. Riportiamo di seguito l’interessante studio in merito. Un’analisi scrupolosa, attenta e ricca di spunti ...

...l'informativa sullalarga Nel pacchetto di provvedimenti all'esame del Consiglio dei ministri anche le norme sulla giustizia e l'informativa sulla nuova strategia nazionale per la...Sul tavolo anche un'informativa sulla nuova Strategia nazionale per lalarga 2023 - 2026. Il provvedimento in materia di giustizia conterrà anche disposizioni su processo civile, ...E' infine prevista un'informativa sulla nuova Strategia nazionale per lalarga 2023 - 2026. Bof 07 - 08 - 23 12:16:33 (0270)AVV,PA 5 NNNN

Sviluppo banda ultra larga, Urso e Giani firmano addendum all ... MISE

Al centro del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 17 anche la banda ultra larga, la lotta alle dipendenze e disposizioni sul processo ...Lo rileva uno studio commissionato da EOLO secondo cui i territori raggiunti da EOLO vedono una crescita del +12,6%, rispetto al +10,6% ...