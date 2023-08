(Di lunedì 7 agosto 2023) Folarinè tornato ad essere l’obiettivo numero uno per l’attacco del. Dopo che saranno definiti gli acquisti di Yann Sommer e Lazar Samardzicandrà in all-in per lo statunitense. ALL-IN ? Sfumato l’obiettivo Gianluca Scamacca,è di nuovo sulle tracce di Folarin. L’attaccante ex Reims è di proprietà dell’Arsenal che ne fa una valutazione tra i 45 e i 50 milioni di euro. La società nerazzurra proverà con formule creative ad abbassare le pretese dei gunners portandole ad una cifra intorno ai 30-35 milioni. L’inserimento di bonus facilmente realizzabili o di una percentuale elevata sulla futura rivendita potrebbero far vacillare il club londinese.non ha mai interrotto i contatti con l’Arsenal per lo statunitense e nelle prossime ore, questi ...

Non escluderei altri nomi messi da parte al momento, come; sul ragazzo sta lavorando un ... Hugo Ekitike (LaPresse) " Calciomercato.itUna situazione comunque difficile quella deloffensivo,...Resta sempre unper l'Inter il nuovo attaccante. Tra le tante voci di queste ore si inserisce Fabrizio Biasin . 'Conbisogna essere pazienti . Ora ti chiedono 50 milioni. Essendo in ...Serve un killer d'area, Lukaku sarebbe stato perfetto,potrebbe funzionare. Non c'è un ... Certo restano le incognite su Osimhen, per lo tsunami che potrebbe scatenare ilMbappé (con ...

Balogun rebus tempistiche. Il problema maggiore per l’Inter Inter-News.it

Lukaku ha disertato, Scamacca ha preferito l’Atalanta, ed ora la questione punta per l’Inter diventa un rebus: Di certo i tifosi non si aspettavano così tante difficoltà per accogliere in nerazzurro i ...Inter, rebus attaccante: Inzaghi vorrebbe uno di loro per l’attacco nerazzurro Come si legge su Gazzetta.It, Simone Inzaghi avrebbe delle preferenze per quanto riguarda il ruolo di attaccante della su ...