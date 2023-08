Balogun | possibile offerta nei prossimi giorni L’idea – RAI

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’Inter è alla ricerca ancora di una nuova punta da affiancare a Lautaro Martinez. Falorinè il prescelto, Ciro Venerato aggiorna sulla Rai. PROPOSTA – Falorinè il prescelto della dirigenza dell’Inter. L’americano è la punta che i nerazzurri bramano per affiancare Lautaro Martinez nella prossima stagione. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio formuleranno una nuovaneia venire: 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Se l’Arsenal non venisse convinto le alternative sono Beto, Alvaro Morata e Mehdi Taremi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

