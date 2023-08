Balogun-Inter | per convincere l’Arsenal pronta un’offerta Le altre scelte – SM

(Di lunedì 7 agosto 2023) Traspare fiducia sull’operazione, vista anche l’apertura del giocatore. L’ad avanzare la prima offerta alma non escludepiste. Le ultime da SportMediaset. OFFERTA – Fra le urgenze dell’sul mercato c’è quella dell’attacco. Il nome più apprezzato è quello di Folarin, da tempo seguito dalla dirigenza nerazzurra. Marco Barzaghi informa su di lui e sugli altri profili in lista: «L’punta sempre di più su, che è praticamente ai margini deldopo che è rientrato da una stagione molto buona al Reims. Sembra che anche dietro alle richieste del giocatore, che vuole fortemente l’, scenda dai 40 milioni di richiesta iniziale. ...

Dopo aver perso il duello con l'Atalanta per Gianluca Scamacca, l'prova a dare una scossa al suo calciomercato con l'assalto a Folarin. I nerazzurri, secondo le ultime news di calciomercato, hanno virato sul 21enne attaccante statunitense dell'Arsenal, ...Anche l'è a caccia dell'attaccante, conche resta in cima alla lista ma serve convincere l'Arsenal che vuole almeno 40 milioni. E oggi è il giorno delle visite di Sommer. La Lazio ...Ad esempio la Gazzetta oggi titola 'più avanti e, con già più qualità in attacco, punta'. Che arrivi l'americano è tutto da vedere, ma anche il resto è parecchio discutibile. Che i ...

Balogun spinge: ora l’americano chiama l’Inter. L'offerta è in arrivo La Gazzetta dello Sport

L'Inter continua a seguire Balogun dell'Arsenal, ma l'attaccante non è l'unico obiettivo proveniente dai Gunners: piace infatti anche Tomiyasu ...L'Inter, dopo aver perso Lukaku e Dzeko, ed essersi fatta soffiare Scamacca dalla Dea, ha bisogno di trovare un'attaccante in fretta e furia. L'Idea viva rimane quella di Balogun, ma le richieste dell ...