Balogun | avanti tutta Inter | c’è bisogno di una mossa di Zhang ? TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 7 agosto 2023)resta la prima scelta dell’che, perso Scamacca, deve muoversi in fretta per trovare un’alternativa. C’è peròdi unada parte di? Folarinè l’attaccante che l’sta seguendo con maggiore attenzione. Sfumato il colpo Scamacca, c’èdi portare in casa nerazzurra un’altra punta. E si continua perciò a seguire da vicino il giocatore dell’Arsenal. Per lui ci vogliono però almeno 35-40 milioni di euro quindi serve che Stevenapra al sacrificio in termini di cifre, come riferito da Tuttosport. Simone Inzaghi hadi un altro attaccante e il tempo stringe.dal canto suo vuole giocare e ha iniziato a inviare segnali ...