Ballinsé | al via la seconda edizione del festival internazionale dei balli e suoni popolari

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Conto alla rovescia a Panni (Foggia) per ladelche dal 13 al 18 agosto porta in scena il mondo della danza, della musica, della cultura popolare e delle arti circensi. La kermesse pugliese, promossa e organizzata da Rione Popolare (Associazione di Promozione Sociale), con il Patrocinio del Comune di Panni, prevede un programma di 6 intense giornate e 5 serate, ognuna con un focus specifico e con oltre 80 artisti, musicisti e insegnanti di danza provenienti dall'Italia e dal mondo: dalla Francia alla Grecia, dalla Colombia al Venezuela, fino a Israele… Lo splendido borgo dauno, terra di mezzo tra Puglia e Campania, si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, che ospiterà 40 incontri, tra seminari, corsi, ...