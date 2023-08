Ballando con le Stelle | il cast prende forma | i nomi confermati e quelli che hanno dato forfait

Leggi su biccy

(Di lunedì 7 agosto 2023) Simona Ventura, Bruno Barbieri e Teo Mammucari sono i primiufficiali della nuova edizione dicon le. Milly Carlucci a tal proposito non ha ancora proferito parola, ma i treappena fatti sono statisia da TvBlog che da Dagospia. Il primo sito ha poi fatto con certezza anche il nome di Paola Perego e di Giovanni Terzi, mentre il secondo ha confermato il rumor di Bobby Solo. Davide Maggio, invece, ha fatto quello di Francesca Barra. Insomma, i primi sette vip arruolati sono delle bombe, possiamo dirlo. A loro però non si aggiungeranno né Sonia Bruganelli né Leo Gassmann che ha di recente smentito su Twitter. “Smentisco subito ragazzi! Non parteciperei mai, non fa proprio per me! Rispetto le persone che partecipano ma ho altre priorità e progetti nella ...