Avviato l’iter per la costituzione della nuova Pro Loco di Summonte

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la riunione tenutasi sabato pomeriggio, 5 agosto 2023, presso il Centro Congressi Don Alberto De Simone diil comitato promotore composto da Antonio Capaldo, Antonella Guerriero, Gina Genovese, Antonio Romano e Antonio Sbordone ha dato inizio alper ladell’associazione Pro. Numerose le adesioni pervenute online e ampia la partecipazione alla riunione nonostante il periodo estivo. Il sindaco di, Ivo Capone, in convalescenza forzata a causa di un incidente, attraverso le sue pagine social ha espresso grande soddisfazione: “Non posso fare a meno di rendere un pubblico plauso ai cittadini diche hanno aderito al gruppo di lavoro per la...

