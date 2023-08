Auto travolge e uccide un pedone sulla statale 106 | l' impatto mortale tra Condofuri e San Lorenzo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un incidentequello avvenuto stanotte intorno alle 3 trae San, al km 34 della SS 106. La vittima è unche è stato travolto da un'. L'uomo, privo di documenti, è stato condotto presso la camera mortuaria in attesa di identificazione. IN AGGIORNAMENTO

Un'altra tragedia sulle strade della Calabria, e di nuovo sulla statale 106, dove nella notte scorsa un uomo è morto dopo essere stato investito. Vittima del sinistro- le cui cause sono ancora in fase ...