Audero | è fatta per l’Inter! La formula dell’operazione

(Di lunedì 7 agosto 2023) Aggiornamento dell’ultimo minuto per quanto riguarda il secondo portiere dell’Inter. Chiusa l’operazione per l’arrivo di Emildalla Sampdoria secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter. CHIUSA – Operazione chiusa, Gianluca Di Marzio è categorico su Twitter. Emilsarà il nuovo secondo portiere dell’Inter. La dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo con la Sampdoria per un prestito con diritto di riscatto. In un giorno è stata finalmente risolta la questione portieri, all’ufficialità di Yann Sommer non si è conclusa la giornata in Viale della Liberazione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati