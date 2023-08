(Di lunedì 7 agosto 2023) Emilè seguito anchequindi per l’Inter. I biancocelesti si muovono grazie ad unada poco conclusa verso la Spagna. MOVIMENTI – Luis Maximiano ha ampiamente deluso le aspettative, tornerà in Spagna. Laha chiuso ladel portiere con l’Almeria, manca solo il lasciapassare del presidente Claudio Lotito. Appena conclusa la trattativa i biancocelesti si potrebbero muovere per EmilSampdoria come secondo di Ivan Provedel. Anche l’Inter ha tra le sue possibili alternative l’estremo difensore blucerchiato. fonte: gianlucadimarzio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

... Pescara), Vieira (c, Torino) La Sampdoria giocherebbe così (4 - 2 - 3 - 1):; Conti, Ferrari,... L'attacco intriga: tra Moro ed Esposito saràleale tra due baby bomber che possono ...Samardzic è ormai in arrivo, per Scamacca c'è da fare i conti con ladell'Atalanta, poi ... Serve anche un vice eresta uno dei nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio. Più avanti però ...Secondo Il Secolo XIX la Lazio sarebbe nuovamente su. Le voci di un possibile addio di ... Da battere però una forteper il giocatore ex Juve.

Audero, concorrenza dalla Lazio. Sbloccata una cessione Inter-News.it

L’Inter, in attesa di capire chi sarà il prescelto come secondo portiere, tiene monitorato Audero. Ma non cambia l’ipotesi prestito Chiusa la trattativa per il primo portiere, l’Inter ha bisogno di tr ...Dopo l'addio del duo Onana-Handanovic, l'Inter è al lavoro per chiudere il doppio colpo in porta: ecco le ultimissime ...