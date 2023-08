Audero come vice Sommer | l’Inter pensa ad una formula – RAI

(Di lunedì 7 agosto 2023) La firma di Yannnon basta per risolvere la questione portieri.lavora per un secondo, Ciro Venerato sulla Rai cita Emilpossibilità.– Yannnon sarà l’unico portiere acquistato dalin questa sessione di mercato. Dopo lo svizzero la dirigenzaad un altrosecondo. Emildalla Sampdoria è il preferito per questa stagione, laa cui siè un prestito con diritto fissato alla prossima secondo Ciro Venerato dalla Rai. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

... gara validaamichevole per Club , il fischio di inizio é in programma per le ore 18:30 . Si ... (Portiere), Saidi Y., Scappini S., Valenti SAMPDORIA (ITA):E. (Portiere), Borini F. (dal 26' ...... i fari di Piero Ausilio hanno illuminato dapprima Emile poi Bento. Il portiere brasiliano, ...poi confermato da lui stesso in una recente intervista per 'Radio Transamerica', spera che il ...procede la costruzione delle rose Proviamo a fare il punto, squadra per squadra BARI. Una ... Delle Monache (c, Pescara), Vieira (c, Torino) La Sampdoria giocherebbe così (4 - 2 - 3 - 1):; ...

Sky – Addio di Maximiano ad un passo: la Lazio punta Audero come vice Provedel fcinter1908

Ultime notizie di calciomercato: accordo per Emil Audero, andrà in una big. Ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo ...Appena conclusa la trattativa i biancocelesti si potrebbero muovere per Emil Audero dalla Sampdoria come secondo di Ivan Provedel. (Inter-News) Ne parlano anche altri giornali Notizie Serie A LIVE: ...