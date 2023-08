ATP Washington 2023 | un Daniel Evans quasi perfetto batte Griekspoor ed è il nuovo campione

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Come uscire da un periodo nero da sei sconfitte consecutive al primo turno? Semplice, vincendo il torneo più importante della tua vita. Deve aver pensato questo, che alza al cielo il Mubadala Citi Open dindo per 7-5 6-3 l’altra sorpresa del torneo Tallonee si porta a casa il secondo trofeo della carriera, il più importante poiché il primo successo risaliva al Murray River Open di Melbourne 2021. Il britannico è colui che pare patire meno pressione tra i due contendenti. Lo si capisce dalla sua resa al servizio, agendo come un vero e proprio metronomo e lasciando la miseria di cinque punti su ventinove all’olandese. Che alla lunga, dopo essersi salvato in apertura per due volte, inizia a sentire la pressione di dover essere sempre ad inseguire e va in tilt nel ...