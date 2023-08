Atp Toronto | Lorenzo Musetti avanza al secondo turno

L'azzurro, numero 19 del mondo e 16 del seeding, supera il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 45 del rankingLorenzo Musetti avanza al 2° turno del torneoMasters 1000 di(cemento, montepremi 6.600.000 dollari). L'azzurro, numero 19 del mondo e 16 del seeding, supera il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 45 del ranking, con il ...Esordio vincente per Lorenzo Musetti nel Masters1000 di. Il n.19 del mondo ha battuto in due set il giapponese n.45Yoshihito Nishioka col punteggio di 64, 61. (Articolo in aggiornamento) 7 agosto 2023FOTOGALLERY %s Foto rimanenti CLASSIFICAAlcaraz sempre 1°, Berrettini 40°: il rankingLa stagione del tennis prosegue con i Masters 1000 die Cincinnati (in diretta su Sky). Carlos ...

Diretta Atp Toronto, Musetti-Nishioka 2-0 (6-4, 6-1) e poi Berrettini: risultati e partita LIVE Corriere dello Sport

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti avanza al 2° turno del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 6.600.000 dollari). L’azzurro, numero 19 del mondo e 16 del seeding, supera il giapponese Y ...Il montepremi e il prize money dell'Atp Masters 1000 di Toronto 2023, prestigioso evento in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, numero uno al m ...