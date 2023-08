ATP Toronto 2023 | Matteo Berrettini liquida Gregoire Barrere | sarà derby con Sinner al secondo turno!

(Di lunedì 7 agosto 2023) E arriva finalmente il tanto attesissimoitaliano trae Jannik. Il tennista romano vive un ottimo debutto al Masters1000 dibattendo il francesecon un incoraggiante 6-4 6-3 in nemmeno 75 minuti. Una versione del romano tirata a lucido, assai vicina a quello che abbiamo osservato a Wimbledon, dimostrando che a Londra non è stato solo un caso, ma una nuova partenza per la sua stagione e forse per la carriera. Sin dall’inizio della partita si vede un buonissimo. Al servizio si rivede il romano che negli ultimi anni ha messo a ferro e fuoco i campi di tutto il mondo, concedendo le briciole al transalpino. Che va in difficoltà già nel terzo gioco, conche si procura ...

Diretta Atp Toronto, in campo Berrettini. Musetti-Nishioka 2-0 (6-4, 6-1): risultati e partita LIVE Corriere dello Sport

Il tanto atteso derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner diventerà finalmente realtà al National Bank Open. In una giornata condizionata dalla pioggia abbattutasi su Toronto in mattinata e dal ...Berrettini si impone sul francese Barrère e ai sedicesimi trova Sinner. Anche Musetti approda al secondo turno, battuto in due set Nishioka ...