ATP Toronto 2023 | Lorenzo Musetti liquida in due set Yoshihito Nishioka e approda al 2° turno

(Di lunedì 7 agosto 2023) 90? di gioco e pratica archiviata.in due set il giapponese(n.45 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1 nel primodel Masters1000 di(Canada). Una partita che c’è stata solo nel primo set, quando anche per l’interruzione per la pioggia, il carrarino ha fatto un po’ fatica a trovare le misure dei propri colpi. Si è rivelato determinante il decimo game della prima frazione, quando il nipponico si è letteralmente sciolto eha cambiato passo. Nella seconda frazione si è visto un solo tennista in campo e in 27? il sipario è calato. Sulla strada dici sarà il vincente tra il cinese Zhizhen Zhang (n.63 ATP) e l’australiano Thanasi Kokkinakis (n.86 del mondo), ...

Esordio vincente per Lorenzo Musetti nel Masters1000 di Toronto. Il n.19 del mondo ha battuto in due set il giapponese n.45 Atp Yoshihito Nishioka col punteggio di 64, 61.

