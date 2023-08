Atp Toronto 2023 al via con Berrettini e Musetti | orario | dove vederlo in tv

(Di lunedì 7 agosto 2023) In campo anche Arnaldi nella notte Prende il via oggi, lunedì 7 agosto, il primo turno del Masters 1000 di. Subito tre gli italiani in campo: Lorenzo, che alle 17 italiane apre il programma sul Grandstand contro Nishioka, Matteoche sul Centrale avrà come avversario il francese Barrere (intorno alle 18.30 italiane) e Matteo Arnaldi nella notte contro Pospisil. La partite verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport – Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203) – ed in diretta streaming su Sky Go e Now. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

A Toronto ci sono grandi speranze per il tennis italiano. Jannik Sinner, reduce dalla semifinale di Wimbledon, vuole tornare subito protagonista. Il tabellone non è dei più semplici, ma i tornei estiv ...Dal 7 al 13 agosto grande tennis in Canada, con il torneo maschile di Toronto, sesto evento del circuito ATP Masters 1000 di quest’anno.