Atletica | Mondiali | Jacobs e Tamberi guidano gli azzurri a Budapest**

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago. - (Adnkronos) - Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per idi Budapest, l'evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il team azzurro è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i selezionati, sono presenti i sette campioni olimpici di Tokyo: Gianmarco(alto), Marcell(100 e 4x100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Stano, campione del mondo della 35 km nella scorsa edizione di Eugene, è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35 km). Tra glianche la vincitrice di tre tappe della Diamond League Larissa Iapichino (lungo), già argento agli Europei indoor di Istanbul, i campioni ...

È iniziato il countdown verso idileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest (Ungheria), da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il direttore tecnico della Nazionale italiana, Antonio ...Così sui social Renaud Lavillenie, astista francese, ha annunciato che non parteciperà aidi Budapest. "Il mio corpo non mi permette di saltare in buone condizioni per un riacutizzarsi del ...L'ex primatista mondiale e oro olimpico di Londra 2012 nel salto con l'asta, Renaud Lavillenie non prenderà parte aidi, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. Il 36enne francese è stato infatti costretto a dare forfait per dei problemi non risolti al tendine rotuleo. 'Il mio fisico non mi ...

**Atletica: Mondiali, Jacobs e Tamberi guidano gli azzurri a ... Gazzetta di Reggio

Sono 80 i convocati (44 uomini, 36 donne) per la rassegna iridata del 19-27 agosto. da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tra loro i sette campioni olimpici di Tokyo Tamberi, ...'Il mio corpo non mi permette di saltare in buone condizioni' ROMA (ITALPRESS) - 'La sfida di voler partecipare ai campionati del mondo - ...