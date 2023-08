Atletica | Mondiali Budapest 2023 | ufficializzati i convocati dell’Italia Presenti Tamberi e Jacobs

(Di lunedì 7 agosto 2023) In programma da sabato 19 a domenica 27 agosto, andranno in scena in quel didi, competizione nella quale la nostra Nazionale vorrà portare a casa risultati importanti. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei, in cui compaiono i nomi di Gianmarcoe Marcell. Questo l’elenco completo: Gianmarco(alto), Marcell(100 e 4×100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Tra gli azzurri anche la vincitrice di tre tappe della Diamond League Larissa Iapichino (lungo), già argento agli Europei indoor di Istanbul, i campioni d’Europa indoor Samuele Ceccarelli (100 e staffetta) e Zane Weir, nel peso ...

Così sui social Renaud Lavillenie, astista francese, ha annunciato che non parteciperà aidi Budapest. "Il mio corpo non mi permette di saltare in buone condizioni per un riacutizzarsi del ...

'Il mio corpo non mi permette di saltare in buone condizioni' ROMA (ITALPRESS) - 'La sfida di voler partecipare ai campionati del mondo - ...