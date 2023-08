Atletica | Mondiali 80 convocati azzurri | Tamberi e Jacobs tra i big

È iniziato il countdown verso idileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest (Ungheria), da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il direttore tecnico della Nazionale italiana, Antonio ...E ancora i bronziElena Vallortigara (alto) ed Eleonora Giorgi (marcia), i finalisti iridati Emmanuel Ihemeje (triplo) e Valentina Trapletti (20 km marcia), le medaglie degli Europei di ...In programma da sabato 19 a domenica 27 agosto, andranno in scena in quel di Budapest idi, competizione nella quale la nostra Nazionale vorrà portare a casa risultati importanti. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati, in cui ...

Atletica: Mondiali. Lavillenie dà forfait per Budapest 'Testa al 2024' Tiscali

Gare dal 19 al 27 agosto ROMA (ITALPRESS) - Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per i Mondiali di Budapest, l'evento clou della stagione ...Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e tutti gli altri campioni olimpici di Tokyo saranno la punta di diamante del team azzurro ai Mondiali di atletica leggera, in programma a Budapest dal 19 al 27 agost ...