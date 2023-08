Atletica | Europei Under 20 | Furlani prende la copertina | Capasso in finale sui 100 | azzurri superbi all’esordio

(Di lunedì 7 agosto 2023) A Gerusalemme (Israele) sono incominciati gli20 dileggera. In casa Italia laè tutta per Mattia, che si è qualificato alladel salto in lungo con un superbo balzo da 8.07 metri (0,6 m/s di vento a favore), seconda misura della carriera (il suo personale è di 8.24 siglato un paio di mesi fa a Hengelo). Il 18enne, grande favorito per la conquista della medaglia d’oro, sarà affiancato nell’atto conclusivo da Francesco Inzoli, autore di un 7.59 ventoso (+2,8) e da un 7.44 regolare (-1,0). Nel salto dell’asta sono stati promossi Simone Bertelli (5.15 metri al primo tentativo) e Federico Bonanni (5.15 al secondo assalto). Matteo Di Benedetto si è migliorato ancora una volta sui 400 metri, togliendo mezzo secondo al parziale e siglando un ...

Nella 20 km di marcia, oltre a Stano (che farà pure la 35km) anche il vincitore deglia ... Jacobs di nuovo nel gruppo della 4x100 Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello ......squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per i Mondiali di... già argento agliindoor di Istanbul, i campioni d'Europa indoor Samuele Ceccarelli (100 e ...È iniziato il countdown verso i Mondiali dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest (Ungheria), da seguire in diretta su ... già argento agliindoor di Istanbul, i ...

LIVE Atletica, Europei U20 in DIRETTA: Italia protagonista nel salto triplo. Subito le batterie dei 100 metri OA Sport

Il direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica, Antonio La Torre, ha formalizzato l’elenco degli ottanta azzurri che parteciperanno ai mondiali di Budapest, l’evento clou della stagione 2023 ...Primi Mondiali per il campione europeo U18 Mattia Furlani (lungo), il più giovane della spedizione azzurra, mentre i prossimi mondiali saranno la prima esperienza in Nazionale assoluta per Riccardo ...