Atalanta | UFFICIALE l’acquisto di Scamacca | il comunicato

(Di lunedì 7 agosto 2023) Gianlucaè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Ecco ilapparso sul sito web dei bergamaschi Gianlucaè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. L’attaccante arriva a titolo definitivo dal West Ham. Ecco ilapparso sul sito web dei bergamaschi.B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Ham United F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca. Nato a Roma l’1 gennaio 1999, è un attaccante cresciuto calcisticamente nelle giovanili prima della Lazio e successivamente della Roma, per poi completare il suo percorso di formazione in Olanda, nell’Academy del PSV Eindhoven. Il debutto tra i professionisti nella ...

Gianluca Scamacca è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta dopo l'anno non felicissimo al West Ham. Ecco il comunicato dell'Atalanta. #Scamacca è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Benvenuto a ...La formazione allenata da Gian Piero Gasperini sfiderà la Pergolettese, club che milita in Serie C Attraverso una nota ufficiale, l’Atalanta ha comunicato che mercoledì sosterrà un nuovo test amichevo ...